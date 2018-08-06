Wizz Air в октябре запустит новые маршруты из Харькова и Львова

Лоукостер Wizz Air в октябре 2018 года запустит четыре новых маршрута из Украины. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, с октября Wizz Air запустит четыре новых маршрута из аэропортов Львова и Харькова. В частности, с 28 октября, запустят рейсы из Харькова во Вроцлав и Гданьск (Польша). Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по средам и воскресеньям.

Также сообщается, что с 29 октября Wizz Air запускает маршрут из Львова в Вильнюс (Литва), рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. Кроме того, с 30 октября из Львова запустят рейс в Братиславу (Словакия), рейсы будут выполнять три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Фото: Wizz Air запустит четыре новых маршрута из Украины

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с ноября 2018 года авиакомпания Wizz Air запустит новый рейс из Харькова в Лондон Лутон.

Отметим, ранее сообщалось, что венгерский лоукостер Wizz Air изменил правила перевозки ручной клади. Согласно нововведениям, теперь ручная кладь пассажиров, которые не приобрели услугу Wizz Priority, будет размещаться в багажном отсеке самолета.