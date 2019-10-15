ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні можуть скасувати ПДВ на внутрішні авіаперевезення

Новини » Суспільство    15.10.2019 - 11:50
В Україні можуть скасувати ПДВ на внутрішні авіаперевезення
Фото: Владислав Криклій (hsc.gov.ua)

На внутрішній ринок України запросили Ryanair

В Україні для залучення нових компаній до внутрішніх авіаперевезень можуть скасувати податок на додану вартість (ПДВ) на ці перевезення. Про це на брифінгу розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, нинішній склад уряду планує протягом п'яти років вийти на 60-63% пасажирських авіаперевезень за моделлю лоукосту. Він також зазначив, що на ринок внутрішніх авіаперевезень запросили найбільшого європейського лоукостера Ryanair.

"Для цього держава найближчим часом запропонує стимулюючі речі у вигляді ліквідації ПДВ на внутрішні авіаперевезення. Відповідно, це знизить вартість на внутрішні авіаперевезення і буде стимулювати розвиток ринку", - додав міністр.

Криклій також заявив про плани в три рази підвищити авіамобільність українців.

"Зараз це 5%. Ми плануємо наростити до 15%. Звичайно, великі партнери нам будуть у даному випадку важливою допомогою", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лоукостер Ryanair в квітні 2020 році запустить новий рейс зі Львова до Будапешта (Угорщина).

Крім того, стало відомо, що Ryanair наприкінці жовтня запустить новий рейс з Одеси до Будапешта.

Звільнили керівників Українського Дунайського пароплавства та Одеського порту Криклій пояснив слова про пасажирські перевезення з Кримом
Новини України НДСавиаперевозкиВладислав Криклій
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся