В Україні можуть скасувати ПДВ на внутрішні авіаперевезення

Фото: Владислав Криклій (hsc.gov.ua)

На внутрішній ринок України запросили Ryanair

В Україні для залучення нових компаній до внутрішніх авіаперевезень можуть скасувати податок на додану вартість (ПДВ) на ці перевезення. Про це на брифінгу розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, нинішній склад уряду планує протягом п'яти років вийти на 60-63% пасажирських авіаперевезень за моделлю лоукосту. Він також зазначив, що на ринок внутрішніх авіаперевезень запросили найбільшого європейського лоукостера Ryanair.

"Для цього держава найближчим часом запропонує стимулюючі речі у вигляді ліквідації ПДВ на внутрішні авіаперевезення. Відповідно, це знизить вартість на внутрішні авіаперевезення і буде стимулювати розвиток ринку", - додав міністр.

Криклій також заявив про плани в три рази підвищити авіамобільність українців.

"Зараз це 5%. Ми плануємо наростити до 15%. Звичайно, великі партнери нам будуть у даному випадку важливою допомогою", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лоукостер Ryanair в квітні 2020 році запустить новий рейс зі Львова до Будапешта (Угорщина).

Крім того, стало відомо, що Ryanair наприкінці жовтня запустить новий рейс з Одеси до Будапешта.