"Не имеют права на чемодан": Wizz Air раскритиковала отмену оплаты за ручную кладь

Вторник 14 октября 2025 16:16
UA EN RU
"Не имеют права на чемодан": Wizz Air раскритиковала отмену оплаты за ручную кладь Фото: Wizz Air раскритиковала отмену оплаты за ручную кладь (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Генеральный директор венгерской авиакомпании Wizz Air Йожеф Варади раскритиковал планы Евросоюза запретить авиакомпаниям взимать оплату за перевозку ручной клади. По его словам, такое решение является "нерациональным" и может создать хаос в воздушном сообщении.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на польское издание money.pl.

Варади отметил, что политики пытаются использовать защиту прав пассажиров в политических целях, но забывают о реальных ограничениях авиации.

"Каждый самолет имеет физические пределы. Если все пассажиры будут брать большие чемоданы в салон, это приведет к задержкам и даже отменам рейсов. Мы рискуем получить еще больший беспорядок, думая, что решаем проблему", - сказал он.

По словам руководителя Wizz Air, идея сделать ручную кладь "правом каждого пассажира" является абсурдной.

"Пассажир не имеет "права человека" на чемодан. И никто не может доказать, что каждый должен брать багаж в салон во время каждого путешествия", - отмечает он.

Варади также высказался относительно роста стоимости авиабилетов в Европе. Он отметил, что главными факторами остаются цены на топливо, зарплаты и расходы на инфраструктуру, но Wizz Air планирует сдерживать повышение тарифов благодаря новым, более экономичным самолетам.

Напомним, летом нынешнего года Европейская комиссия заявила о планах унифицировать правила перевозки ручной клади во всех авиакомпаниях ЕС. Новые стандарты предусматривают, что пассажиры смогут бесплатно брать на борт одну личную вещь и небольшую ручную кладь.

РБК-Украина ранее рассказывало о правилах перевозки вещей в самолете. Авиакомпании имеют четкий перечень запрещенных предметов, среди которых оружие, взрывчатка, токсичные, воспламеняющиеся или коррозионные вещества. В ручной клади запрещено иметь острые предметы, жидкости более 100 мл, зажигалки, перцовые баллончики и тому подобное.

