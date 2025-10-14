"Не имеют права на чемодан": Wizz Air раскритиковала отмену оплаты за ручную кладь
Генеральный директор венгерской авиакомпании Wizz Air Йожеф Варади раскритиковал планы Евросоюза запретить авиакомпаниям взимать оплату за перевозку ручной клади. По его словам, такое решение является "нерациональным" и может создать хаос в воздушном сообщении.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на польское издание money.pl.
Варади отметил, что политики пытаются использовать защиту прав пассажиров в политических целях, но забывают о реальных ограничениях авиации.
"Каждый самолет имеет физические пределы. Если все пассажиры будут брать большие чемоданы в салон, это приведет к задержкам и даже отменам рейсов. Мы рискуем получить еще больший беспорядок, думая, что решаем проблему", - сказал он.
По словам руководителя Wizz Air, идея сделать ручную кладь "правом каждого пассажира" является абсурдной.
"Пассажир не имеет "права человека" на чемодан. И никто не может доказать, что каждый должен брать багаж в салон во время каждого путешествия", - отмечает он.
Варади также высказался относительно роста стоимости авиабилетов в Европе. Он отметил, что главными факторами остаются цены на топливо, зарплаты и расходы на инфраструктуру, но Wizz Air планирует сдерживать повышение тарифов благодаря новым, более экономичным самолетам.
Напомним, летом нынешнего года Европейская комиссия заявила о планах унифицировать правила перевозки ручной клади во всех авиакомпаниях ЕС. Новые стандарты предусматривают, что пассажиры смогут бесплатно брать на борт одну личную вещь и небольшую ручную кладь.
РБК-Украина ранее рассказывало о правилах перевозки вещей в самолете. Авиакомпании имеют четкий перечень запрещенных предметов, среди которых оружие, взрывчатка, токсичные, воспламеняющиеся или коррозионные вещества. В ручной клади запрещено иметь острые предметы, жидкости более 100 мл, зажигалки, перцовые баллончики и тому подобное.