Wizz Air скасувала польоти в Італії та Ізраїлю через коронавірус

Угорська лоу-кост авіакомпанія Wizz Air припинила всі польоти в Італії та Ізраїлю через поширення коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що всі рейси з та в Італії будуть скасовані з 10 березня по 3 квітня. Польоти в Ізраїль і країни будуть припинені з 12 по 23 березня.

Нагадаємо, ввечері 9 березня прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте розширив заходи щодо запобігання поширення коронавірусу COVID-19 на всю країну. Зокрема, люди по всій країні не повинні залишати свої будинки, крім як для роботи або в надзвичайних сімейних ситуаціях. Також були припинені всі спортивні заходи, включаючи футбольні матчі.

Також РБК-Україна писало, що 9 березня в Ізраїлі ввели обов'язковий карантин тривалістю 14 днів для всіх громадян, які в'їжджають в країну.

Крім цього повідомлялося, що "Міжнародні авіалінії України" скасовують авіаперельоти в 16 країн через коронавірус COVID-19. Ще одна українська авіакомпанія SkyUp може змінити польотну програму у зв'язку з інформацією про поширення нового вірусу.