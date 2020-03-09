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Ізраїль вводить двотижневий карантин для тих, хто приїжджає в країну

Новини » Суспільство     09.03.2020 - 21:22
Ізраїль вводить двотижневий карантин для тих, хто приїжджає в країну

Ізраїль вводить обов'язковий карантин тривалістю в 14 днів для всіх громадян, які в'їжджають в країну

Ізраїль через коронавірус вводить обов'язковий карантин тривалістю в 14 днів для всіх громадян, які в'їжджають в країну. Про це повідомив у понеділок в Twitter за підсумками наради з представниками міністерства охорони здоров'я виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

"Після цілого дня складних дискусій ми прийняли рішення, що будь-який, хто приїжджає до Ізраїлю з-за кордону, зобов'язаний пройти 14-денну ізоляцію. Це було складне рішення, але воно необхідне для охорони громадського здоров'я, а це завдання - вище всіх", - написав він.

Відзначимо, що міра вводиться на період в два тижні.

Нагадаємо, раніше Нетаньяху заявив, що країна розглядає можливість обмеження на в'їзд будь-яких мандрівників через коронавірус. За його словами, Ізраїль розглядає питання про розширення обмежень на в'їзд. Ізраїль має намір включити в список обмежень мандрівників з усіх країн, що фактично призведе до припинення іноземного туризму.

Уряд Ізраїлю в середу, 4 березня, в зв'язку з поширенням коронавируса прийняло рішення про внесення в "карантинний список" туристів з ще п'яти європейських країн, таким чином список був розширений до 7 країн.

4 березня в список були включені Німеччина, Франція, Іспанія, Австрія і Швейцарія. До цього в списку були Італія, Китай і Сінгапур. Тепер всі прибулі до Ізраїлю з цих країн будуть поміщені під домашній карантин на 14 днів.

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