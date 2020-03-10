ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

SkyUp може змінити польотну програму через коронавірус

Новини » Надзвичайні події     10.03.2020 - 14:31
SkyUp може змінити польотну програму через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Компанія SkyUp готує розгорнуту відповідь з приводу можливих змін польотної програми

Українська авіакомпанія SkyUp може змінити польотну програму в зв'язку з інформацією про поширення коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії в Facebook.

У прес-службі відзначили, що компанія готує розгорнуту відповідь з приводу можливих змін польотної програми.

"В даний час зовнішні обставини вносять свої поправки в масштабні плани SkyUp Airlines. Ми готуємо розгорнуту відповідь з приводу можливих змін польотної програми", - йдеться в повідомленні.

Додамо, SkyUp з 5 березня до 25 жовтня припинила польоти в Турин (Італія) у зв'язку з інформацією про поширення коронавірусу.

Нагадаємо, найбільша авіакомпанія Європи, німецька Lufthansa скасовує до 50% рейсів у зв'язку з падінням попиту на перельоти через спалах коронавірусу COVID-19.

Також британська авіакомпанія Flybe оголосила себе банкрутом, не впоравшись з економічними труднощами у зв'язку з коронавірусом.

РБК-Україна писало, що близько 20 великих європейських авіакомпаній припинили польоти в Китай через спалах коронавірусу COVID-19. Також всі рейси в КНР скасували кілька американських компаній.

У члена Конгресу Іспанії виявили коронавірус Матч Ліги чемпіонів "Барселона" - "Наполі" пройде без глядачів через коронавірус
Новини України КоронавірусSkyUp
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся