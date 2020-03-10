SkyUp може змінити польотну програму через коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Компанія SkyUp готує розгорнуту відповідь з приводу можливих змін польотної програми

Українська авіакомпанія SkyUp може змінити польотну програму в зв'язку з інформацією про поширення коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії в Facebook.

У прес-службі відзначили, що компанія готує розгорнуту відповідь з приводу можливих змін польотної програми.

"В даний час зовнішні обставини вносять свої поправки в масштабні плани SkyUp Airlines. Ми готуємо розгорнуту відповідь з приводу можливих змін польотної програми", - йдеться в повідомленні.

Додамо, SkyUp з 5 березня до 25 жовтня припинила польоти в Турин (Італія) у зв'язку з інформацією про поширення коронавірусу.

Нагадаємо, найбільша авіакомпанія Європи, німецька Lufthansa скасовує до 50% рейсів у зв'язку з падінням попиту на перельоти через спалах коронавірусу COVID-19.

Також британська авіакомпанія Flybe оголосила себе банкрутом, не впоравшись з економічними труднощами у зв'язку з коронавірусом.

РБК-Україна писало, що близько 20 великих європейських авіакомпаній припинили польоти в Китай через спалах коронавірусу COVID-19. Також всі рейси в КНР скасували кілька американських компаній.