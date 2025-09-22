В Windows возвращается забытая функция спустя 19 лет: что изменится для пользователей

Возвращение динамических обоев

Некоторые наверняка помнят Windows DreamScene, встроенную утилиту, которая позволяла устанавливать видео в качестве обоев еще во времена Windows Vista. К сожалению, с выходом Windows 7 DreamScene был удален и официально больше не возвращался.

На смену ему пришли альтернативы вроде популярного Wallpaper Engine. Многие современные геймеры могут даже не догадываться, что динамические обои когда-то были встроенной функцией системы.

К счастью, Microsoft наконец прислушалась к долгим просьбам сообщества и тестирует эту возможность. Функция доступна в сборках Windows 11 26x20.6690 Dev/Beta, для чего необходимо вступить в программу Windows Insider.

После этого нужно активировать feature ID 57645315 и перезапустить процесс explorer.exe через Диспетчер задач. Далее в настройках появится поддержка форматов .mp4, .m4v, .mkv, .mov, .wmv, .avi и .webm для выбора новых обоев. Достаточно выбрать видео - и функция готова к использованию.

Ограничения и перспективы

Важно понимать, что возможность работает только на рабочем столе, а не на экране блокировки, так что полноценные эстетические эффекты в стиле macOS пока недоступны.

Кроме того, поскольку это экспериментальная функция, неизвестно, когда (и будет ли вообще) она доступна в стабильной публичной версии. Подобно кнопке для теста скорости, которую Microsoft также тестирует, это кажется логичным улучшением, которое в итоге должно дойти до широкой аудитории.