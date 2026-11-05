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Windows 11 ускорила ПК с 8 ГБ ОЗУ: какие изменения получили пользователи

15:18 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Обновление Windows 11 ускоряет запуск приложений и работу браузера (коллаж: РБК-Украина)

Microsoft выпустила обновление Windows 11, существенно ускоряющее работу ПК с 8 ГБ оперативной памяти и оптимизирующее ресурсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Павана Давулури, исполнительного вице-президента по направлению Windows+Devices в Microsoft.

Ускорение реакции системы и многозадачности

Благодаря новым алгоритмам Windows быстрее реагирует на рутинные действия: открытие меню Пуск, поиск, вызов контекстного меню и запуск Инструмента вырезания ускорились на 20 процентов.

Еще более заметная разница в многозадачном режиме: работа с десятками вкладок в Edge, видео в 4K и большими документами стала быстрее на 40 процентов.

Microsoft Edge теперь запускается на 33 процентов быстрее благодаря оптимизации фоновых процессов. Microsoft Teams также получил режим эффективности, автоматически включающийся на компьютерах с 8 ГБ оперативной памяти.

Благодаря ему программа открывается на 20 процентов быстрее и изменяет качество видео во время звонков - все для того, чтобы снизить нагрузку на процессор.

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Новый подход к управлению оперативной памятью

Для предотвращения замедления Windows 11 использует улучшенные механизмы сжатия данных. Это позволяет удерживать в быстрой оперативной памяти до 2 дополнительных гигабайт активных данных вместо их выгрузки на медленный накопитель.

Основные источники экономии оперативной памяти, заложенные разработчиками:

Пакет Microsoft 365 : оптимизация Word, Excel, PowerPoint и Outlook экономит до 360 Мб ОЗУ.

Виджеты загружаются только при открытии, экономя около 200 Мб в закрытом состоянии.

Неактивные вкладки в Edge переходят в спящий режим уже через 15 минут вместо 2 часов.

Как получить обновление производительности?

Для активации всех системных улучшений пользователям необходимо обновить систему до Windows 11 версии 26H2 (сборник 26300.9818 или более поздний) через "Параметры" в разделе "Центр обновления Windows".

Кроме того, рекомендуется обновить приложения Microsoft Edge, Microsoft 365 и Teams через Microsoft Store для получения действующих оптимизации на уровне отдельных программ.

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