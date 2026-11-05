Windows 11 прискорила ПК з 8 ГБ ОЗП: які зміни отримали користувачі

Прискорення реакції системи та багатозадачності

Завдяки новим алгоритмам Windows швидше реагує на рутинні дії: відкриття меню Пуск, пошук, виклик контекстного меню та запуск Інструменту вирізання прискорилися на 20 відсотків.

Ще помітніша різниця у багатозадачному режимі: робота з десятками вкладок у Edge, відео у 4K та великими документами стала швидшою на 40 відсотків.

Браузер Microsoft Edge тепер запускається на 33 відсотків швидше завдяки оптимізації фонових процесів. Microsoft Teams також отримав режим ефективності, який автоматично вмикається на комп’ютерах із 8 ГБ оперативної пам’яті.

Завдяки йому програма відкривається на 20 відсотків швидше та змінює якість відео під час дзвінків - усе для того, щоб зменшити навантаження на процесор.

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Новий підхід до управління оперативною пам'яттю

Для запобігання сповільненню Windows 11 використовує покращені механізми стиснення даних. Це дозволяє утримувати в швидкій оперативній пам'яті до 2 додаткових гігабайтів активних даних замість їхнього вивантаження на повільний накопичувач.

Основні джерела економії оперативної пам'яті, закладені розробниками:

Пакет Microsoft 365: оптимізація Word, Excel, PowerPoint та Outlook заощаджує до 360 Мб ОЗП.

Віджети завантажуються лише під час відкриття, заощаджуючи близько 200 Мб у закритому стані.

Неактивні вкладки в Edge переходять у сплячий режим вже через 15 хвилин замість 2 годин.

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Як отримати оновлення продуктивності?

Для активації всіх системних покращень користувачам необхідно оновити систему до Windows 11 версії 26H2 (збірка 26300.9818 або новіша) через "Параметри" у розділі "Центр оновлення Windows".

Крім того, рекомендується оновити додатки Microsoft Edge, Microsoft 365 та Teams через Microsoft Store для отримання чинних оптимізацій на рівні окремих програм.