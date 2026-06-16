Windows 11 наконец-то стала быстрее: Microsoft устранила критическую проблему, существовавшую годами

Microsoft официально выпустила июньское обновление для операционной системы Windows 11 - оно включает долгожданную функцию Low Latency Profile. Этот инструмент призван решить давнюю проблему с производительностью и замедленной работой интерфейса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BGR .

Как работает Low Latency Profile

В мае Microsoft разрешила протестировать новую технологию лишь ограниченному кругу пользователей в необязательном пакете обновлений для ветвей 24H2 и 25H2. Однако свежий июньский релиз переносит функцию в основной стабильный контур Windows 11.

Благодаря этому операционная система начинает реагировать значительно быстрее при выполнении рутинных повседневных действий, например, при открытии меню "Пуск" или запуске программ.

Наибольшую выгоду от нововведения почувствуют владельцы старых или слабых аппаратных конфигураций. На мощных современных компьютерах разница будет почти незаметной.

Технология работает по принципу кратковременного разгона: в момент клика по элементу интерфейса система мгновенно повышает тактовую частоту процессора на интервал от 1 до 3 секунд. Это позволяет преодолеть традиционные задержки и "зависания" интерфейса, на которые пользователи жаловались годами, в частности при работе с "Проводником".

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Как проверить наличие обновления на ПК?

Новая функция распространяется автоматически вместе с обязательным пакетом безопасности. Чтобы убедиться, получил ли компьютер оптимизацию, необходимо выполнить следующие шаги:

Проверить наличие накопительного пакета под номером KB5094126 в разделе Настройки > Система > Центр обновлений Windows. Его установка автоматически активирует функцию на компьютере.

Проверить текущий номер сборки операционной системы во вкладке Настройки > Система > О системе. Если там указан номер 26200.8655 (для версии Windows 25H2) или 26100.8655 (для версии Windows 24H2), это означает, что необходимые компоненты уже установлены.

Если патч еще не появился в списке доступных, это свидетельствует о поэтапном развертывании обновления среди сообщества, поэтому некоторые пользователи получают доступ немного позже.

Для тех, кто не желает ждать очереди автоматической загрузки, существует возможность загрузить пакет вручную через официальный Каталог обновлений Microsoft, предварительно сверив версию своей ОС.

Разработчики подчеркивают: следует учитывать, что Low Latency Profile работает полностью в фоновом режиме, поэтому в интерфейсе Windows 11 нет специальных переключателей или визуальных индикаторов для его включения.