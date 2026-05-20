Первый сиквел в серии и украинская локализация: что известно о World of Tanks: HEAT

Компания Wargaming официально объявила, что релиз нового бесплатного тактического шутера World of Tanks: Heat состоится 26 мая. Игра станет первым полноценным сиквелом в истории франшизы. Проект выйдет на ПК и консолях с полной поддержкой кроссплея.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Steam .

Особенности геймплея, игровые режимы и сюжетный фон

Главным отличием новой части World of Tanks: HEAT является интеграция элементов жанра "геройского шутера" в танковые сражения.

Пользователи получат динамичные командные бои 10 на 10 (скриншот: Steam)

События игры разворачиваются в альтернативной временной линии, где научный прогресс привел к мировой войне. Игроки смогут выбирать элитных агентов, каждый из которых командует экспериментальной техникой и обладает индивидуальными навыками и ультимативными способностями. Для победы командам необходимо координировать умения героев.

На момент запуска в игре будут доступны 8 уникальных агентов, 15 моделей танков и 8 боевых карт. Пользователям предложат интенсивные PvP-режимы, среди которых "Завоевание", "Доминирование" и "Подтверждение убийства", а также возможность проводить тренировочные бои с ИИ.

В игре будут персонажи-агенты, которые имеют уникальные способности и собственные пути прогресса (скриншот: Steam)

Разработчики отметили, что генеративный ИИ использовался исключительно на этапе создания игры для вспомогательных задач - разработки идей, поддержки написания кода и помощи в локализации.

Кастомизация техники и технические особенности

Игровой процесс будет полностью бесплатным с необязательными внутриигровыми покупками. Пользователи смогут настраивать свои танки, устанавливая динамическую защиту, фирменное оружие и активные умения.

Каждая машина имеет ограниченный бюджет на оснащение, что заставляет игроков выбирать компромиссы между огневой мощью и укреплением брони под собственный стиль игры.

Проект разрабатывался как полноценная кроссплатформенная игра с полной поддержкой контроллеров Xbox и PlayStation.

World of Tanks: HEAT выйдет на персональных компьютерах, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox. Для игры на ПК понадобится сторонний аккаунт Wargaming.net (с возможностью связать его со Steam), а за безопасность будет отвечать античит на уровне ядра Easy Anti-Cheat.

Игра получит официальную украинскую локализацию с полной поддержкой текста, звука и субтитров.

Системные требования игры

Для запуска танкового экшена на ПК разработчики обнародовали такие технические параметры:

Минимальные системные требования для 1080p / 60 FPS на низких настройках с апскейлингом в режиме "Производительность":

ОС: Windows 10 (64-бит);

Процессор: Intel Core i5-4670K или AMD Ryzen 3 2200G;

Оперативная память: 8 ГБ;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 ГБ), AMD Radeon RX 560 (2 ГБ) или Intel Arc A310 (4 ГБ);

Версия DirectX: 12;

Место на диске: 60 ГБ (рекомендуется SSD).

Рекомендуемые системные требования для 1080p/60 FPS на максимальных настройках с апскейлингом DLSS Quality или FSR Ultra Qualit: