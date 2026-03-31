Wi-Fi в поездах: в УЗ объяснили нужно ли платить и почему сеть исчезает на большой скорости

В украинских поездах пассажиры могут воспользоваться беспроводным интернетом, однако условия доступа зависят от типа подвижного состава и маршрута. Бесплатный Wi-Fi доступен только в поездах "Интерсити".
Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе "Укрзализныци".
Сейчас стабильный доступ к сети обеспечен в скоростных поездах категории "Интерсити". Для пассажиров этих рейсов Wi-Fi работает на бесплатной основе в течение всего путешествия.
На маршруте поезда №95/96 сообщением Киев - Рахов - Киев установлено оборудование Starlink. Здесь действует другая модель пользования. В течение первых 10 минут подключение к интернету через Wi-Fi бесплатное для всех пассажиров.
Для тех, кто желает пользоваться интернетом без ограничений по времени тариф составляет 120 гривен.
Стоит учитывать особенности работы спутникового оборудования в условиях военного положения. Из-за ограничений по безопасности терминалы Starlink автоматически прекращают работу, как только поезд разгоняется до скорости более 90 км/ч.
Это означает, что на скоростных участках пути соединение может временно пропадать, восстанавливаясь во время замедления или остановок поезда.
Напомним, "Укрзализныця" еще в 2024 году запустила Wi-Fi в скоростных поездах "Интерсити" и "Интерсити+". Пассажиры могут бесплатно подключиться к сети и получить 2 ГБ интернета со скоростью до 10 Мб/с в 16 поездах, курсирующих в пределах Украины и за рубежом.
В конце 2025 года УЗ анонсировала ряд изменений для пассажиров в поездах. В частности в спальных вагонах планируют установить Wi-Fi.