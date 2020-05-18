WhatsApp звинуватили в передачі даних користувачів Facebook

Фото: додаток WhatsApp на смартфоні (Pexels)

Представники месенджера заперечують цю інформацію

Влада Німеччини звинуватила месенджер WhatsApp в передачі метаданих користувачів соціальної мережі Facebook, яка є материнською компанією. Ці дані дозволяють дізнатися більше про людину, що може, серед іншого, використовуватися для налаштування таргетованої реклами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Handelsblatt.

У коментарі виданню представники WhatsApp заявили, що не діляться ніякими "метаданими користувачів" з Facebook для створення профілів, налаштування таргетованої реклами або поліпшення інших продуктів компанії.

За словами представників месенджера, повідомлення користувачів "захищені наскрізним шифруванням", а їх зміст можуть прочитати тільки безпосередні учасники листування.

Метадані охоплюють IP-адресу, геолокацію, інформацію про смартфон і його операційну систему, дату і час повідомлення.

Експерти заявляють, що ці дані дозволяють створювати профілі користувачів і дізнаватися про їх пересування. Пов'язуючи окремі дані, можна зробити висновки про професії, захоплення, фінансове становище та навіть хвороби користувачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дохід Facebook зріс на 17% за перший фінансовий квартал 2020 року. Чистий прибуток склав 4,9 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, засновник Facebook Марк Цукерберг повідомив, що додатками компанії користуються 3 мільярди інтернет-користувачів, що становить 2/3 від загального числа в усьому світі.

Автор: Максим Зайченко