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Власників смартфонів попередили про проблеми з WhatsApp з нового року

Неділя 27 грудня 2020 00:58
Власників смартфонів попередили про проблеми з WhatsApp з нового року
Фото: додаток WhatsApp на смартфоні (Pexels)
Автор: Артур Родивилов

З 1 січня 2021 року месенджер WhatsApp припинить працювати на старих смартфонах, Додаток перестане функціонувати на деяких пристроях.

Про це пише The Mirror.

Мова йде про ті гаджети, користувачі яких не оновлять операційну систему до iOS 9 або Android 4.0.3. Серед них - iPhone 4 і більш ранні моделі.

Щоб WhatsApp знову почав працювати на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 і iPhone 6S, слід оновити програмне забезпечення до iOS 9, відзначає видання.

Також користувачам радять зробити резервну копію листувань, щоб важливі дані не були втрачені.

Влада Німеччини раніше звинуватили месенджер WhatsApp у передачі метаданих користувачів соціальної мережі Facebook, яка є материнською компанією. Ці дані дозволяють дізнатися більше про людину, що може, серед іншого, використовуватися для налаштування таргетованої реклами.

Також повідомлялося, що керівництву Організації об'єднаних націй (ООН) рекомендували не використовувати додаток WhatsApp для робочих листувань.

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