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WhatsApp звинувачують у поширенні фейкових новин

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 18:02
Фото: месенеджер WhatsApp (Reuters)
Фото: месенеджер WhatsApp (Reuters)

Цей месенджер має 1,5 мільярди активних юзерів

Адміністраторів груп у месенджері  для смартфонів "WhatsApp" звинувачують у поширенні фейкових новин. Про це повідомляє The Guardian.

Так, індійська поліція пов'язує десятки убивств та нападів із чутками, які поширювались у WhatsApp.  У Бразилії саме месенджер називають причиною спалаху жовтої лихоманки, оскільки в цій країні набрали популярності відео та звукові повідомлення проти вакцинації.

Також зазначається, що у Кенії адміністраторів груп у WhatsApp звинувачували в активному поширенні фейкових новин під час виборів. Також є ознаки того, що сервіс обміну повідомленнями став каналом дезінформації у Великобританії.

Повідомляється, що, згідно з результатами дослідження Оксфордського Інституту Reuters, по всьому світу користувачі читають менше новин у Facebook та частіше звертаються до WhatsApp. Цей месенджер має 1,5 мільярди активних юзерів, які з його допомогою обговорюють новини.

"Причиною того, що люди переходять на цей ресурс, є його більша конфіденційність. У авторитарних режимах це може використовуватися для безпечного обговорення політики, проте також WhatsApp є інструментом для інших ницих речей", - каже співавтор звіту Нік Ньюмен.

Він прогнозує, що подібні налаштування конфіденційності стануть причиною ще більшого поширення дезінформації у сервісі. На відміну від Facebook, Twitter чи Instagram, у WhatsApp немає алгоритму, який вирішує, чи буде вміст показаний користувачам. Обговорення відбувається в приватних групах.

Так, подібна закритість викликає обурення в урядових колах по всьому світу. Зокрема Британія хоче мати можливість контролювати потенційно незаконну поведінку користувачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що генеральний директор компанії WhatsApp Ян Кум пішов у відставку

Також нагадаємо, що у ЄС заборонили користуватися WhatsApp громадянам віком до 16 років. Зміни в політиці користування месенджером пов'язані з підготовкою до вступу в силу нового законодавства ЄС, яким посилюється захист особистих даних в інтернеті.

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Теги публікації: WhatsApp, фейк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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