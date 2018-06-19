Этот мессенджер имеет 1,5 миллиарда активных юзеров

Администраторов групп в мессенджере для смартфонов "WhatsApp" обвиняют в распространении фейковых новостей. Об этом сообщает The Guardian.

Так, индийская полиция связывает десятки убийств и нападений со слухами, которые распространялись в WhatsApp. В Бразилии именно мессенджер называют причиной вспышки желтой лихорадки, поскольку в этой стране набрали популярность видео и звуковые сообщения против вакцинации.

Также отмечается, что в Кении администраторов групп в WhatsApp обвиняли в активном распространении фейковых новостей во время выборов. Также есть признаки того, что сервис обмена сообщениями стал каналом дезинформации в Великобритании.

Сообщается, что, согласно результатам исследования Оксфордского Института Reuters, по всему миру пользователи читают меньше новостей в Facebook и чаще обращаются к WhatsApp. Этот мессенджер имеет 1,5 миллиарда активных юзеров, которые с его помощью обсуждают новости.

"Причиной того, что люди переходят на этот ресурс, является его большая конфиденциальность. В авторитарных режимах это может использоваться для безопасного обсуждения политики, однако также WhatsApp является инструментом для других никчемных вещей", - говорит соавтор отчета Ник Ньюмен.

Он прогнозирует, что подобные настройки конфиденциальности станут причиной еще большего распространения дезинформации в сервисе. В отличие от Facebook, Twitter или Instagram, у WhatsApp нет алгоритма, который решает, будет ли контент показан пользователям. Обсуждение происходит в частных группах.

Так, подобная закрытость вызывает возмущение в правительственных кругах по всему миру. В частности Британия хочет иметь возможность контролировать потенциально незаконное поведение пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральний директор компании WhatsApp Ян Кум ушел в отставку.

Также напомним, что в ЕС запретили пользоваться WhatsApp гражданам в возрасте до 16 лет. Изменения в политике пользования мессенджером связанные с подготовкой к вступлению в силу нового законодательства ЕС, которым усиливается защита личных данных в интернете.