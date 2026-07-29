WhatsApp без ограничений: одну из самых ожидаемых функций наконец-то запустили

Без временных лимитов и с полной защитой

Браузерная версия сервиса теперь поддерживает как личные, так и групповые вызовы. Пользователям на рабочем столе доступны стандартные инструменты мессенджера:

демонстрация экрана,

реакции,

доступ к выбранным контактам,

истории вызовов

При этом разработчики не налагают никаких ограничений на продолжительность разговоров. В компании отмечают, что все звонки в вебверсии остаются защищенными с помощью сквозного шифрования (end-to-end encryption).

Мгновенное переключение между гаджетами и комнатой ожидания

Среди других новшеств - возможность легко переводить текущий звонок между устройствами. Пользователи могут начинать разговор на смартфоне, а затем в один клик переносить его на планшет, ПК или в браузер.

Кроме того, у WhatsApp появились дополнительные полезные опции:

Комната ожидания для групповых звонков. Если включена функция "Требовать одобрения для подключения", новые участники будут ожидать разрешения от организатора, прежде чем попасть в разговор.

Приглушение посторонних шумов. Новый инструмент автоматически сводит к минимуму фоновые звуки во время общения.

Ускоренное HD-видео. Поток видео высокой четкости теперь запускается гораздо быстрее.

Разработчики отмечают, что новые функции внедряются постепенно и в ближайшее время станут доступны всем пользователям мессенджера на глобальном уровне.