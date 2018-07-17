WBSS опублікувала промо-ролик бою Усик - Гассиев

Всесвітня боксерська суперсерія підготувала відео до поєдинку

Організатори Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) опублікували промо-ролик бою між українцем Олександром Усиком (14-0, 11 КО) і росіянином Муратом Гассіевим (26-0, 19 КО). Відео опубліковано на Youtube-сторінці організації.

Усик і Гассиев зустрінуться на рингу в Москві 21 липня. На кону в цьому поєдинку будуть стояти чемпіонські пояси в першій важкій вазі за версіями WBC і WBO, якими володіє Усик, а також титули за версіями IBF і WBA, які належать Гассіеву.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик розповів про готовність до фінального бою WBSS проти Мурата Гассіева.