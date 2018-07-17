WBSS опубликовала промо-ролик боя Усик - Гассиев

Всемирная боксерская суперсерия подготовила видео к поединку

Организаторы Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) опубликовали промо-ролик боя между украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО) и россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО). Видео опубликовано на Youtube-странице организации.

Усик и Гассиев встретятся на ринге в Москве 21 июля. На кону в этом поединке будут стоять чемпионские пояса в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO, которыми владеет Усик, а также титулы по версиям IBF и WBA, которые принадлежат Гассиеву.

Напомним, ранее Александр Усик рассказал о готовности к финальному бою WBSS против Мурата Гассиева.