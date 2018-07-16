Їдемо в Москву на бій проти Гассієва з хорошим настроєм, - Усик

Український чемпіон світу дав велике інтерв'ю перед фіналом WBSS

Чемпіон світу в першій важкій вазі за версіями WBC і WBO Олександр Усик (14-0, 11 КО) розповів про готовність до фінального бою WBSS (World Boxing Super Series) проти чемпіона WBA і IBF Мурата Гассієва (26-0, 19 КО). Про це повідомляться на сайті Всесвітньої боксерської суперсерії.

"Бій в Росії? Я схожий на людину, яка боїться битися? Я чудово почуваю себе. Я атлет, воїн. Мене не хвилює, де битися, я просто хочу бою. Я знаю, що в Україні буде чудова підтримка. Що стосується мене, то я готовий, моя команда готова. Ми всі їдемо в Москву з хорошим настроєм.

Який боєць Гассиев? Ви можете подивитися на YouTube. Скажу тільки одне: він сильний хлопець. І зараз, слава Богу, Мурат і я будемо воювати за титул Мохамеда Алі і абсолютного чемпіона світу", - сказав Усик.

Поєдинок Усик - Гассієв відбудеться в суботу, 21 липня в Москві. Раніше з'явилася інформація про те, що цей поєдинок може бути зірваний.

Спочатку поєдинок повинен був відбутися 11 травня в Саудівській Аравії, проте був перенесений через травму українця. В результаті змінилася дата і місце бою.

Нагадаємо, на кону фінального поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії Усик - Гассієв будуть п'ять чемпіонських поясів.