Промоутер Усика назвав можливу дату наступного бою українця

Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Олександр може провести титульний поєдинок вже у лютому

Промоутер Едді Хирн назвав можливу дату проведення бою між українським боксером Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою. Менеджера цитує ресурс Boxing News 24.

З його слів, потенційна дата проведення бою - 8 лютого 2020 року.

"У мене була зустріч з командою Усика в Монако, вони зацікавлені в бою з Чісорою. Я також розмовляв з Чісорою і його менеджером - вони теж зацікавлені в поєдинку. Потенційна дата - 8 лютого. Сподіваюся, ми всі разом зустрінемося наступного тижня", - сказав Хирн.

Обидва боксери претендують на титульні поєдинки. Вони відвідають бій-реванш між Ентоні Джошуа та Енді Руїсом, який відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії. Цілком ймовірно, що там і відбудеться перша дуель поглядів українця і британця.

В середині жовтня Усик провів дебютний бій у суперважкій вазі проти американця Чазз Уїзерспуна, якого переміг у сьомому раунді. Українець став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO.

Чісора провів свій останній бій за титул інтерконтинентального чемпіона WBO 26 жовтня і переміг Девіда Прайса технічним нокаутом.