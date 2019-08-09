Джошуа і Руїс домовилися про дату і місце реваншу

Фото: Ентоні Джошуа - Енді Руїс (twitter.com/anthonyfjoshua)

Бій запланований на 7 грудня в столиці Саудівської Аравії

Британський боксер Ентоні Джошуа і чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Енді Руїс в суперважкій вазі проведуть реванш на нейтральній території. Про це стверджує The Telegraph

Бій запланований на 7 грудня в столиці Саудівської Аравії - Ер-Ряді. Сам матч будуть показувати стрімінговий сервіс DAZN і британська компанія Sky Box Office.

Також повідомляється, що в боксерів був ще один варіант - провести реваншний поєдинок в Дубаї. Крім цього варіанта розглядався британський Кардіфф.

На початку червня Ентоні Джошуа нокаутом програв всі свої титули Енді Руїсу-молодшому. Це був дебютний поєдинок для британця в США та перша поразка в професійній кар'єрі.

Нагадаємо, переможець поєдинку Джошуа - Руїс потім може зустрітися з українським боксером Олександром Усиком.