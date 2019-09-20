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WBC незабаром прийме рішення щодо бою Ломаченка з Хейні

Новини » Спорт    20.09.2019 - 10:53
WBC незабаром прийме рішення щодо бою Ломаченка з Хейні
Фото: Девін Хейні і Василь Ломаченко (wbcboxing.com)

Американець є володарем тимчасового титулу

Всесвітня боксерська рада (WBC) незабаром прийме рішення з приводу поєдинку між своїм чемпіоном в легкій вазі Василь Ломаченко та тимчасовим чемпіоном WBC Девіна Хейні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, опубліковану на офіційному сайті ради.

Українець попередній поєдинок провів 31 серпня 2019 року, перемігши Люка Кемпбелла за титул чемпіона світу за версією WBC. Також Ломаченко володіє титулами за версіями WBA і WBO.

Американець після перемоги 13 вересня над російським боксером Зауром Абдуллаєвим став обов'язковим претендентом на пояс WBC. Після чого Хейні викликав на бій Ломаченка.

Однак президент організації Маурісіо Сулейман відзначив, що Девін не є обов'язковим претендентом для Ломаченко, а вважається тимчасовим чемпіоном WBC в легкій вазі, тому Василю нема потреби з ним зустрічатися в наступному поєдинку.

"На своєму з'їзді в наступному місяці WBC визначить ситуацію навколо бою Ломаченко - Хейні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кемпбелл після проведеного бою проти Ломаченко потрапив до лікарні.

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