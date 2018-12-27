Усик претендує на звання найкращого боксера року за версією WBC

Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Конкуренцію українцю склали п'ять суперників з різних дивізіонів

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) претендує на звання "Боксер року" за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Про це повідомляє Luckypunch.net.

Серед інших номінантів володар поясів WBA Super і WBAв середній вазі Сауль Альварес (51-1-2, 35 КО), чемпіон світу WBCв суперважкій вазі Деонтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО), чемпіон світу WBC в легкій вазі Майки Гарсія (39-0, 30 КО), володар пояса WBA Super в другій середній вазі Каллум Сміт (25-0, 18 КО) і Ваенхонг Мнайотін (52-0, 18 КО), який утримує титул WBC в мінімальній вазі.

Boxer of the Year 2018 They are the nominees, who do you think should win the prize? #WBC #Boxing #wbcbest2018 Опубліковано World Boxing Council Середа, 26 грудня 2018 р.

Нагадаємо, що Усик вже визнаний найкращим боксером року за версією ESPN, а також претендує на аналогічне звання в номінації від BWAA.

Цьогоріч Усик побив Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу став переможцем Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), а потім Усик нокаутував Белью та зберіг чотири чемпіонські пояси захистив усі чотири пояси в бою з британцем Тоні Белью. Наразі Усик має в своєму активі 16 перемог (12 нокаутів) у 16 боях на професійному рівні.