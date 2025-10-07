ua en ru
Waze запускает обновление, которое оценят все водители: что известно

Вторник 07 октября 2025 14:37
Waze запускает обновление, которое оценят все водители: что известно Waze запускает голосовые отчёты о дорожных опасностях с помощью ИИ (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Спустя год после анонса сервис Waze начал широкое внедрение функции "Разговорное оповещение", позволяющей сообщать о дорожных опасностях голосом. Опция использует естественный язык для сообщений о препятствиях, ремонте, радарах и других опасностях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Google.

Суть работы функции

Компания объясняет, что функция работает очень просто: если водитель видит затруднение движения на дороге, достаточно нажать кнопку отчета и описать ситуацию обычными словами, как в разговоре с другом.

Система на базе ИИ Gemini распознает сказанное и автоматически добавляет актуальный отчет на карту - без специальных команд и дополнительных нажатий.

Ранее для голосовых сообщений приходилось использовать Google Assistant, поэтому новая система упрощает процесс и делает его более естественным. Однако в течение прошлого года функция была доступна лишь в ограниченном бета-тесте.

Waze запускает обновление, которое оценят все водители: что известноФункция работает очень просто (фото: Reddit)

Теперь Waze постепенно открывает "Разговорное оповещение" для всех пользователей. Функция работает как обещано: водитель может описать опасность голосом, а ИИ Waze сам выбирает правильный вариант отчёта без лишних нажатий.

Некоторые пользователи отмечают, что уведомления о доступности функции появляются слишком часто, а иногда после ее использования перестает воспроизводиться медиа. Waze, вероятно, исправит эти ошибки со временем.

