WADA повідомила Росію про недопуск на ЧС-2022, РФ заперечує

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Арабські ЗМІ повідомляють, що Росії не буде на ЧС в Катарі

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) повідомила Росію про недопуск на ЧС-2022 з футболу, який пройде в Катарі. Про це йдеться в повідомленні арабського спортивного телеканалу BeIN Sports у Twitter.

Видання повідомляється, що антидопінгове агентство направило Росії повідомлення про заборону участі у Чемпіонаті світу з футболу 2022 року в Катарі. Інших подробиць не наводиться.

Водночас, як заявив глава Російського антидопінгового агентства Юрій Ганус, інформація в іноземних ЗМІ є передчасною, оскільки російська сторона поки не отримувала жодних документів на цей рахунок. Він також додав, що на сьогодні ще триває процес у Спортивному арбітражному суді.

Нагадаємо, в грудні 2019 року The Independent повідомила, що рішення WADA про відсторонення Росії від міжнародних змагань на чотири роки означає, що вона не буде представлена на ЧС з футболу в Катарі.

Після цього в WADA уточнили, що збірна Росії зможе взяти участь в чемпіонаті під національним прапором.