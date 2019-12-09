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Росія пропустить ЧС-2022 в Катарі через рішення WADA

Новини » Політика     09.12.2019 - 12:53
Росія пропустить ЧС-2022 в Катарі через рішення WADA
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

WADA відсторонило Росію через допінгові скандали

Рішення Всесвітнього антидопінгового агентства WADA про відсторонення Росії від міжнародних змагань на чотири роки означає, що вона не буде представлена на ЧС з футболу у Катарі 2022 року. Про це повідомляє The Independent.

Повідомляється, що WADA вжила відповідних заходів проти Росії через те, що російська влада втрутилася в базу даних московської лабораторії, щоб приховати сотні потенційних випадків допінгу.

При цьому російські спортсмени зможуть брати участь в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо, якщо зможуть довести, що вони не причетні до допінгу. В такому випадку вони зможуть змагатися під нейтральним прапором і без державного гімну Росії.

Крім того, національна футбольна збірна Росії не буде допущена до участі в Чемпіонаті світу з футболу в Катарі в 2022 році в будь-якій формі, якщо тільки Москва не виграє апеляцію на це рішення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що збірна Шотландії може замінити Росію на Євро-2020, якби російську команду відсторонили від участі в турнірі.

Відзначимо, в середині жовтня в Росії визнали масову підміну допінг-тестів.

WADA відсторонило Росію від двох наступних Олімпійських ігор
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