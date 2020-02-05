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WADA уведомило Россию о недопуске на ЧМ-2022, РФ отрицает

Новости » Спорт     05.02.2020 - 12:46
WADA уведомило Россию о недопуске на ЧМ-2022, РФ отрицает
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Арабские СМИ сообщают, что России не будет на ЧМ в Катаре

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о недопуске на ЧМ-2022 по футболу, который пройдет в Катаре. Об этом говорится в сообщении арабского спортивного телеканала BeIN Sports в Twitter.

Издание сообщается, что антидопинговое агентство направило России уведомление о запрете участия в Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Других подробностей не приводится.

WADA уведомило Россию о недопуске на ЧМ-2022, РФ отрицает

В то же время, как заявил глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, информация в иностранных СМИ является преждевременной, так как российская сторона пока не получала никаких документов на этот счет. Он также добавил, что на сегодня еще продолжается процесс в Спортивном арбитражном суде.

Напомним, в декабре 2019 года The Independent сообщила, что решение WADA об отстранении России от международных соревнований на четыре года означает, что она не будет представлена на ЧМ по футболу в Катаре.

После этого в WADA уточнили, что сборная России сможет принять участие в чемпионате под национальным флагом.

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