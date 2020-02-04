ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

WADA наполягає на публічному розгляді спору з Росією

Новини » Спорт     04.02.2020 - 13:43
WADA наполягає на публічному розгляді спору з Росією
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Це робиться для того, щоб всі розуміли процес і чули аргументи

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) направило офіційний запит до Спортивного арбітражного суду (CAS) про проведення громадських слухань по спорту з Російським антидопінговим агентством (РУСАДА). Про це повідомляє прес-служба організації.

Відзначається, що розслідування щодо РУСАДА викликали величезний інтерес у всьому світі. На думку WADA, даний спір в CAS повинен бути публічним, "щоб всі розуміли процес і чули аргументи".

Предметом спору є безпрецедентні санкції щодо російського спорту, що вводяться WADA через маніпуляції з базою даних Московської антидопінгової лабораторії, що містить результати перевірки спортсменів за період з 2012 по 2015 рік.

В кінці 2019 року виконком WADA прийняв рішення позбавити Російське антидопінгове агентство статусу відповідності Всесвітньому антидопінговому кодексу. Наслідками цього рішення стало відсторонення російських спортсменів на чотири роки від участі в великих міжнародних змаганнях. Також Росія в цей період не зможе проводити міжнародні старти.

При цьому у "чистих" російських спортсменів буде можливість виступити на Олімпійських іграх в нейтральному статусі. Російський прапор і гімн на офіційних міжнародних змаганнях будуть під забороною.

WADA назвало умови участі Росії в ЧС-2022 з футболу Росія не зможе провести Олімпійські ігри-2032, - WADA
Новини України арбитраждопингWADA
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся