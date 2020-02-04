WADA наполягає на публічному розгляді спору з Росією

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Це робиться для того, щоб всі розуміли процес і чули аргументи

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) направило офіційний запит до Спортивного арбітражного суду (CAS) про проведення громадських слухань по спорту з Російським антидопінговим агентством (РУСАДА). Про це повідомляє прес-служба організації.

Відзначається, що розслідування щодо РУСАДА викликали величезний інтерес у всьому світі. На думку WADA, даний спір в CAS повинен бути публічним, "щоб всі розуміли процес і чули аргументи".

Предметом спору є безпрецедентні санкції щодо російського спорту, що вводяться WADA через маніпуляції з базою даних Московської антидопінгової лабораторії, що містить результати перевірки спортсменів за період з 2012 по 2015 рік.

В кінці 2019 року виконком WADA прийняв рішення позбавити Російське антидопінгове агентство статусу відповідності Всесвітньому антидопінговому кодексу. Наслідками цього рішення стало відсторонення російських спортсменів на чотири роки від участі в великих міжнародних змаганнях. Також Росія в цей період не зможе проводити міжнародні старти.

При цьому у "чистих" російських спортсменів буде можливість виступити на Олімпійських іграх в нейтральному статусі. Російський прапор і гімн на офіційних міжнародних змаганнях будуть під забороною.