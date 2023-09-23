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WADA продлило санкции против РФ из-за нарушения антидопингового кодекса

Суббота 23 сентября 2023 23:45
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WADA продлило санкции против РФ из-за нарушения антидопингового кодекса Фото: Всемирное антидопинговое агентство продлило санкции в отношении РФ (wada-ama.org)
Автор: Владимир Костырин

Члены Исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по итогам заседания в Шанхае (Китай) приняло решение о продлении действующих санкций в отношении РФ из-за несоблюдения антидопингового кодекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз WADA.

В заявлении Агентства говорится, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) так и не устранило несоответствия в национальном законодательстве, и до сих пор не отвечает критериям Всемирного антидопингового кодекса.

Также напоминается, что данные нарушения были выявлены в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года, и они "не устранены до настоящего времени".

"У РУСАДА есть 21 день с даты получения официального уведомления о новых последствиях (и условиях восстановления), чтобы оспорить утверждение WADA о последствиях и/или условиях восстановления, предложенных Агентством", - указывается в релизе.

Таким образом, указывается в релизе, пока все условия восстановления не будут выполнены - восстановление статуса РУСАДА не может рассматриваться.

Что этому предшествовало

В январе 2020 года Всемирное антидопинговое агентство обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с официальным запросом на начало рассмотрения иска против РУСАДА.

Перед этим WADA отстранило РФ от участия в крупных международных спортивных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Запрет продлится четыре года. В частности, Россия была отстранена от двух следующих Олимпийских игр.

Также сообщалось, что WADA решило отстранить от участия в Олимпийских играх 145 российских спортсменов. Каждый российский спортсмен будет допускаться к соревнованиям индивидуально, финальное слово будет выносить Спортивный арбитражный суд.

Кроме того, в связи с решением WADA, Россия не сможет побороться за право проведения Олимпийских игр-2032, а в течение четырех лет - любого другого крупного спортивного события.

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