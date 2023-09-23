WADA продовжило санкції щодо РФ через порушення антидопінгового кодексу

Члени Виконкому Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) за підсумками засідання в Шанхаї (Китай) ухвалили рішення про продовження чинних санкцій щодо РФ через недотримання антидопінгового кодексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз WADA .

У заяві Агентства йдеться, що Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) так і не усунуло невідповідності у національному законодавстві, та досі не відповідає критеріям Всесвітнього антидопінгового кодексу.

Також нагадується, що ці порушення були виявлені під час віртуального аудиту у вересні 2022 року, і вони "не усунуті дотепер".

"У РУСАДА є 21 день з дати отримання офіційного повідомлення про нові наслідки (і умови відновлення), щоб оскаржити твердження WADA про наслідки та/або умови відновлення, запропоновані Агентством", - зазначається у релізі.

Таким чином, вказується в релізі, поки що всі умови відновлення не будуть виконані - відновлення статусу РУСАДА не може розглядатися.\

Що цьому передувало

У січні 2020 року Всесвітнє антидопінгове агентство звернулося до Спортивного арбітражного суду (CAS) з офіційним запитом на початок розгляду позову проти РУСАДА.

Перед цим WADA усунула РФ від участі у великих міжнародних спортивних заходах, до яких входять Олімпіади та чемпіонати світу. Заборона триватиме чотири роки. Зокрема, Росію було відсторонено від двох наступних Олімпійських ігор.

Також повідомлялося, що WADA вирішило відсторонити від участі в Олімпійських іграх 145 російських спортсменів. Кожен російський спортсмен буде допускатися до змагань індивідуально, фінальне слово буде виносити Спортивний арбітражний суд.