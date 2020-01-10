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WADA подала до спортивного арбітражу позов проти Росії

Новини » Суспільство     10.01.2020 - 05:24
WADA подала до спортивного арбітражу позов проти Росії
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Спортивний арбітражний суд має почати розгляд позову проти РУСАДА

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) звернулося до Спортивного арбітражного суду (CAS) з офіційним запитом на початок розгляду позову проти Російського антидопінгового агентства (РУСАДА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву WADA.

Як повідомили у WADA, запит до спортивного арбітражу було подано відповідно до спеціальних положень, які застосовуються до арбітражної процедури, згідно з кодексом CAS.

"WADA підтверджує, що сьогодні подало офіційний запит на арбітраж до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, Швейцарія, для вирішення спору, пов'язаного зі справою про недотримання вимог з боку РУСАДА", - йдеться в заяві агентства.

Нагадаємо, раніше WADA відсторонило Російську Федерацію від часті у великих міжнародних спортивних заходах, в число яких входять Олімпіади і чемпіонати світу. Заборона триватиме чотири роки. Зокрема, Росію було відсторонено від двох наступних Олімпійських ігор.

Також РБК-Україна писало, що WADA відсторонить від участі в Олімпійських іграх 145 російських спортсменів. Кожен російський спортсмен буде допускатися до змагань індивідуально, фінальне слово буде виносити Спортивний арбітражний суд.

Крім того, у зв'язку з рішенням WADA, Росія не зможе поборотися за право проведення Олімпійських ігор-2032, а протягом чотирьох років - будь-якої іншої великої спортивної події.

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