WADA подала до спортивного арбітражу позов проти Росії

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Спортивний арбітражний суд має почати розгляд позову проти РУСАДА

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) звернулося до Спортивного арбітражного суду (CAS) з офіційним запитом на початок розгляду позову проти Російського антидопінгового агентства (РУСАДА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву WADA.

Як повідомили у WADA, запит до спортивного арбітражу було подано відповідно до спеціальних положень, які застосовуються до арбітражної процедури, згідно з кодексом CAS.

"WADA підтверджує, що сьогодні подало офіційний запит на арбітраж до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, Швейцарія, для вирішення спору, пов'язаного зі справою про недотримання вимог з боку РУСАДА", - йдеться в заяві агентства.

Нагадаємо, раніше WADA відсторонило Російську Федерацію від часті у великих міжнародних спортивних заходах, в число яких входять Олімпіади і чемпіонати світу. Заборона триватиме чотири роки. Зокрема, Росію було відсторонено від двох наступних Олімпійських ігор.

Також РБК-Україна писало, що WADA відсторонить від участі в Олімпійських іграх 145 російських спортсменів. Кожен російський спортсмен буде допускатися до змагань індивідуально, фінальне слово буде виносити Спортивний арбітражний суд.

Крім того, у зв'язку з рішенням WADA, Росія не зможе поборотися за право проведення Олімпійських ігор-2032, а протягом чотирьох років - будь-якої іншої великої спортивної події.