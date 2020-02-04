WADA настаивает на публичном рассмотрении спора с Россией

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Это делается для того, чтобы все понимали процесс и слышали аргументы

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило официальный запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS) о проведении публичного слушания по спорту с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что расследования в отношении РУСАДА вызвали огромный интерес по всему миру. По мнению WADA, данный спор в CAS должен быть публичным, "чтобы все понимали процесс и слышали аргументы".

Предметом спора являются беспрецедентные санкции в отношении российского спорта, вводимые WADA из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, содержащей результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

В конце 2019 года исполком WADA принял решение лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Последствиями этого решения стало отстранение российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Также Россия в этот период не сможет проводить международные старты.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом.