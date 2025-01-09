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Украина готова предоставить мужчинам за рубежом работу в "оборонке" с бронированием, - Чернышов

Четверг 09 января 2025 10:23
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Украина готова предоставить мужчинам за рубежом работу в "оборонке" с бронированием, - Чернышов Фото: Алексей Чернышов, глава Министерства национального единства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина готова предоставить беженцам работу на оборонных предприятиях с бронированием от потенциальной мобилизации.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства национального единства Алексея Чернышева в комментарии "Радио Свобода".

Как пояснил Чернышов, сегодня некоторые индустрии нуждаются в специалистах "как в воздухе". Речь идет об оборонной, военно-промышленной и других отраслях. Из-за дефицита профессионалов большинство предприятий готовы бронировать работников от военной службы.

Поэтому Украина планирует развернуть центры, которые помогут с поиском вакансий в Украине и странах пребывания украинцев.

"Эти центры вакансий смогут предоставлять услуги и поощрять выбрать тот или иной путь свой профессиональный в Украине. Я уверен, что украинские мужчины к этому стремятся, они хотят оказать пользу, если он не готов продолжать свой путь в военном направлении, он может предложить себя как специалист - и для этого действует определенный механизм, его надо просто использовать", - пояснил министр.

Мобилизация в Украине

18 мая в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации, который также предусматривает обязательства для военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет по обновлению собственных данных. Последнее можно сделать в мобильном приложении "Резерв+".

Согласно законодательству, под мобилизацию попадают военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время работники критической инфраструктуры и оборонной промышленности могут быть забронированы.

В августе этого года президент Владимир Зеленский объявил о создании Министерства единства, которое должно объединить украинцев за рубежом. Главой ведомства стал Алексей Чернышов.

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