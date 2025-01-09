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За пределами Украины могут находиться от 25 до 30 млн украинцев, - Чернышов

Четверг 09 января 2025 13:09
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За пределами Украины могут находиться от 25 до 30 млн украинцев, - Чернышов Фото: Алексей Чернышов, глава Министерства национального единства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня в Украине, по разным оценкам, находятся около 32 миллионов украинцев. За пределами страны их количество достигает до 30 миллионов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства национального единства Алексея Чернышева во время визита в Польшу.

По словам Чернышева, Министерство национального единства начинает вводить стратегию национального единства, идентичности, множественного гражданства и ряда других политик, которые позволят построить страну, которая сможет вернуть украинскую нацию домой.

Он добавил, что, согласно разным оценкам:

  • в Украине сейчас находятся 32 млн украинцев;
  • за пределами страны - от 25 до 30 миллионов. Речь идет и о тех, кто эмигрировал до полномасштабной войны.

"Мы нация 60 миллионов украинцев. Это очень важный сигнал, очень важный месседж для всех и мы должны создать и предложить такие условия, чтобы украинцы возвращались домой, а те, кто остается за рубежом, продолжали не терять связь с Украиной и работать на благо Украины и ее будущего", - пояснил министр.

Министерство национального единства

В 2024-м президент Владимир Зеленский объявил о создании Министерства единства, которое должно объединить украинцев за рубежом. В начале декабря стало известно, что ведомство возглавит Алексей Чернышов.

Также известно, что в Чехии могут открыть представительство Министерства национального единства.

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Алексей Чернышов
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