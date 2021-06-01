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У Львівській області СБУ викрила в корупції посадовця "Нафтогазу"

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Львівська область, Вівторок 01 червня 2021 13:46
У Львівській області СБУ викрила в корупції посадовця "Нафтогазу" Фото: затримання чиновника НАК "Нафтогаз України" на хабарі (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Львівській області Служба безпеки України (СБУ) викрила масштабну корупційну схему, котру організував керівник однієї з філій НАК "Нафтогаз України". За майже півтора мільйони гривень посадовець обіцяв не створювати проблем при підключенні житлового будинку до електромереж.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними досудового слідства, посадова особа філії "Новояворівські електромережі", управління якою здійснює ТОВ "Нафтогаз Тепло", налагодив масштабну схему отримання хабарів.

Зокрема, за 1,4 млн грн посадовець "гарантував" не створювати штучних перешкод у підключенні житлового будинку до електромереж, а також обіцяв сприяти у стабільному забезпеченні споживачів електроенергією.

Правоохоронці затримали чиновника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання авансу в 1 млн гривень.

Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії, перевіряється інформація щодо інших фактів отримання хабарів та можливої причетності до корупційної схеми.

Фото: затримання чиновника НАК "Нафтогаз України" на хабарі (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, що у Миколаївській області співробітники поліції на хабарі затримали старшого слідчого поліції з особливо важливих справ.

Раніше стало відомо, що у Харкові затримали працівника одного із відділень районного управління поліції, який "продавав" посаду в Держбюро розслідувань.

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