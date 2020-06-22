Хабар Холодницкому: ВАКС залишив без змін запобіжний захід підозрюваної

Фото: ВАКС (РБК-Україна)

Екс-главу підрозділу ГФС взяли під варту з альтернативою застави у понад 120 млн гривень

Апеляційний палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін запобіжний захід колишньої керівниці одного з департаментів Державної фіскальної служби по справі підкупу керівництва САП і НАБУ. Раніше їй обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 12,024 млн гривень.

Про це повідомили в прес-службі ВАКС.

Наголошується, що апеляцію на зміну запобіжного заходу подала сторона захисту підозрюваної.

"За рішенням слідчого судді ВАКС до колишньої керівниці одного з департаментів ДФС України застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 120,024 млн гривень. Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора САП і залишив апеляційну скаргу захисту без задоволення, а запобіжний захід - без змін", - повідомили в ВАКС.

Нагадаємо, в середині червня керівникам САП і НАБУ Назару Холодницкому і Артему Ситнику намагалися дати рекордну в історії України хабар у розмірі 6 млн доларів, щоб закрити кримінальну справу, в якій фігурує екс-міністр екології уряду Азарова Микола Злочевський. Більшу частину хабара повинен був отримати керівник САП Назар Холодницький.

Раніше РБК-Україна писало, що 15 червня ВАКС обрав запобіжний захід всім трьом підозрюваним по цій справі.

Також повідомлялося, що за даними НАБУ, що до злочину можуть бути причетні працівники Генеральної прокуратури.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко