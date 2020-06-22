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Хабар Холодницкому: ВАКС залишив без змін запобіжний захід підозрюваної

Новини » Суспільство     22.06.2020 - 15:04
Хабар Холодницкому: ВАКС залишив без змін запобіжний захід підозрюваної
Фото: ВАКС (РБК-Україна)

Екс-главу підрозділу ГФС взяли під варту з альтернативою застави у понад 120 млн гривень

Апеляційний палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін запобіжний захід колишньої керівниці одного з департаментів Державної фіскальної служби по справі підкупу керівництва САП і НАБУ. Раніше їй обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 12,024 млн гривень.

Про це повідомили в прес-службі ВАКС.

Наголошується, що апеляцію на зміну запобіжного заходу подала сторона захисту підозрюваної.

"За рішенням слідчого судді ВАКС до колишньої керівниці одного з департаментів ДФС України застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 120,024 млн гривень. Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора САП і залишив апеляційну скаргу захисту без задоволення, а запобіжний захід - без змін", - повідомили в ВАКС.

Нагадаємо, в середині червня керівникам САП і НАБУ Назару Холодницкому і Артему Ситнику намагалися дати рекордну в історії України хабар у розмірі 6 млн доларів, щоб закрити кримінальну справу, в якій фігурує екс-міністр екології уряду Азарова Микола Злочевський. Більшу частину хабара повинен був отримати керівник САП Назар Холодницький.

Раніше РБК-Україна писало, що 15 червня ВАКС обрав запобіжний захід всім трьом підозрюваним по цій справі.

Також повідомлялося, що за даними НАБУ, що до злочину можуть бути причетні працівники Генеральної прокуратури.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України взяткамера пресеченияантікоррупційний суд
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