Взятка Холодницкому: ВАКС оставил без изменений меру пресечения подозреваемой

Фото: ВАКС (РБК-Украина)

Экс-главу подразделения ГФС взяли под стражу с альтернативой залога в более 120 млн гривен

Апелляционный палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила без изменений меру пресечения бывшей руководительнице одного из департаментов Государственной фискальной службы по делу подкупа руководства САП и НАБУ. Ранее ей избрали меру в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 12,024 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Отмечается, что апелляцию на изменение меры пресечения подала сторона защиты подозреваемой.

"По решению следственного судьи ВАКС к бывшей руководительнице одного из департаментов ГФС Украины применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 120,024 млн гривен. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора САП и оставил апелляционную жалобу защиты без удовлетворения, а мера пресечения - без изменений", - сообщили в ВАКС.

Напомним, в середине июня руководителям САП и НАБУ Назару Холодницкому и Артему Сытнику пытались дать рекордную в истории Украины взятку в размере 6 млн долларов, чтобы закрыть уголовное дело, в котором фигурирует экс-министр экологии правительства Азарова Николай Злочевский. Большую часть взятки должен был получить руководитель САП Назар Холодницкий.

Ранее РБК-Украина писало, что 15 июня ВАКС избрал меру пресечения всем троим подозреваемым по данному делу.

Также сообщалось, что по данным НАБУ, к преступлению могут быть причастны работники Генеральной прокуратуры.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко