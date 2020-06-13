Хабар Холодницькому: заступнику податкової Києва оголосили про підозру

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Підозри підготували ще двом затриманим

Чиновнику Державної податкової служби у місті Києві оголосили підозру у наданні хабара службовим особам. Чиновник намагався підкупити керівництво НАБУ і САП.

Про це під час брифінгу повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Ситник зазначив, що умовою передачі коштів отримання було процесуальне рішення про закриття кримінального провадження. Тобто чиновники, які пропонували хабар, хотіли переконатися, що справа закрита і дані про це внесені до Реєстру досудових розслідувань.

"Першому заступнику начальника ДПС оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 ККУ. Тобто це пропозиція хабара. Санкція цієї статті передбачає відповідальність від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без конфіскації", - повідомив Ситник.

Щодо двох інших причетних, то наразі їм підготовлені проекти підозр.

Частина затриманих є спеціальними суб’єктами. Тобто адвокатами, тому підписантом повідомлення про підозру є безпосередньо керівник САП", - додав Ситник.

Нагадаємо, вчора увечері детективи НАБУ затримали екс-чиновника за дачу керівництву НАБУ і голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури хабара у розмірі 6 млн доларів.

Директор НАБУ назвав цю суму рекордною в історії України і уточнив, що гроші пропонувалися за закриття епізоду в кримінальній справі, в якій фігурує екс-міністр екології Микола Злочевський.

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Автор: Роман Калиниченко