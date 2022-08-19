Після "взяття" Києва: кого ФСБ хотіла поставити на чолі маріонеткового уряду

Захоплення влади

Як зазначає видання, Федеральна служба безпеки Росії була глибоко залучена до невдалого військового плану Кремля, яка запевнила чиновників у Москві, що уряд України швидко "впаде", і завірила оперативників для встановлення маріонеткового режиму.

При цьому в матеріалі зазначають, що свій план спецслужби не змогли втілити з двох причин: чи то не могли зрозуміти, наскільки люто Україна чинитиме опір, або все ж зрозуміли, але не змогли передати таку "незручну інформацію" президенту РФ Володимиру Путіну.

ФСБ шукала резиденції в Києві

За даними The Washington Post, офіцери ФСБ були настільки впевнені, що захоплять владу в Києві, що останні дні перед повномасштабною війною організовували житло в українській столиці.

"Повідомлення, перехоплені українськими службами безпеки, показують, що співробітники ФСБ запитують у колег докладну інформацію про квартири та інші місця, які вони можуть використовувати як безпечні будинки, резиденції або бази експлуатації. За кілька днів до того, як російські війська увійшли до України, чиновники сказали, інформаторам ФСБ було сказано залишити столицю, але залишити ключі від своїх резиденцій для російських бойовиків", - пише видання.

Наголошується, що чисельність ФСБ зросла приблизно з 30 офіцерів у 2019 році до 160 напередодні вторгнення в Україну. Так, командам спецслужб було призначено регіони України та мережі сплячих агентів усередині країни.

Маріонетковий уряд

Тим часом ФСБ також розбудовувало плани щодо встановлення маріонеткового уряду в Україні.

Як пише видання, основними кандидатами на "головування" цих урядів виступили колишній президент України Віктор Янукович, який утік до Росії у 2014 році та Віктор Медведчук, якого в ЗМІ назвали олігархом, який став керівником головної проросійської партії України після встановлення тісних відносин із Путіним.

Повідомляється, що Янукович був у центрі групи, яка зібралася у Білорусі на початку березня і, можливо, позиціонувалася для того, щоб напасти та повернути владу.

А друга група за участю колишніх членів партії Януковича зібралася на території на півдні України, яку захопили на початку війни російські війська.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ Британії заявили про плани РФ після вторгнення в Україну привести проросійського політика до влади.

Тим часом в США теж заявили, що в них є докази планів Кремля встановити в Україні проросійський уряд.