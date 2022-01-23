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У США є докази планів Кремля встановити в Україні проросійський уряд, - CNN

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Неділя 23 січня 2022 11:07
У США є докази планів Кремля встановити в Україні проросійський уряд, - CNN Фото: США підтвердили плани Кремля встановити маріонетковий уряд (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У США є такі ж докази, як і у Великобританії, про плани Росії щодо встановлення дружнього уряду в Україні. Дані засновані на розвідувальній інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, яке цитує своє джерело.

"Так, ми бачили розвіддані про те, що Росія шукає способи звести до мінімуму тривалу війну. Вони включають в себе такі речі, як встановлення дружнього уряду і використання своїх шпигунських агентств для розпалювання розбіжностей", - сказало джерело.

Інше джерело повідомило, що США "володіють такою ж інформацією".

Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ Британії заявили про плани РФ після вторгнення в Україну привести проросійського політика до влади.

За словами міністра закордонних справ Великобританії Ліз трас, "оприлюднена інформація проливає світло на масштаб російських дій, покликаних підірвати Україну".

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Сполучені Штати Америки Вторгнення Росії до України
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