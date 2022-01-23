У США є докази планів Кремля встановити в Україні проросійський уряд, - CNN
У США є такі ж докази, як і у Великобританії, про плани Росії щодо встановлення дружнього уряду в Україні. Дані засновані на розвідувальній інформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, яке цитує своє джерело.
"Так, ми бачили розвіддані про те, що Росія шукає способи звести до мінімуму тривалу війну. Вони включають в себе такі речі, як встановлення дружнього уряду і використання своїх шпигунських агентств для розпалювання розбіжностей", - сказало джерело.
Інше джерело повідомило, що США "володіють такою ж інформацією".
Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ Британії заявили про плани РФ після вторгнення в Україну привести проросійського політика до влади.
За словами міністра закордонних справ Великобританії Ліз трас, "оприлюднена інформація проливає світло на масштаб російських дій, покликаних підірвати Україну".