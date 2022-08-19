После "взятия" Киева: кого ФСБ хотела поставить во главе марионеточного правительства

Российское ФСБ подготовило два марионеточных правительства на случай захвата Киева перед полномасштабным вторжением в Украину. Среди так называемых "кандидатов", которые должны были их возглавить были Янукович и Медведчук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Как отмечает издание, Федеральная служба безопасности России была глубоко вовлечена в неудачный военный план Кремля и заверила чиновников в Москве, что правительство Украины быстро "упадет", а также заверила оперативников для установления марионеточного режима.
При этом в материале отмечают, что свой план спецслужбы не смогли воплотить по двум причинам: то ли не могли понять, насколько яростно Украина будет сопротивляться, или все же поняли, но не смогли передать такую "неудобную информацию" президенту РФ Владимиру Путину.
По данным The Washington Post, офицеры ФСБ были настолько уверены, что захватят власть в Киеве, что последние дни перед полномасштабной войной организовывали жилье в украинской столице.
"Сообщения, перехвачены украинскими службами безопасности, показывают, что сотрудники ФСБ спрашивают у коллег подробную информацию о квартирах и других местах, которые они могут использовать как безопасные дома, резиденции или базы эксплуатации. За несколько дней до того, как российские войска вошли в Украину, чиновники сказали, что ФСБ было сказано покинуть столицу, но оставить ключи от своих резиденций для российских боевиков", - пишет издание.
Отмечается, что численность ФСБ выросла примерно с 30 офицеров в 2019 году до 160 накануне вторжения в Украину. Так, командам спецслужб были назначены регионы Украины и сети спящих агентов внутри страны.
Между тем ФСБ также строило планы по установлению марионеточного правительства в Украине.
Как пишет издание, основными кандидатами на "председательства" этих правительств выступили бывший президент Украины Виктор Янукович, который сбежал в Россию в 2014 году и Виктор Медведчук, которого в СМИ назвали олигархом, который стал руководителем главной пророссийской партии Украины после установления тесных отношений с Путиным.
Сообщается, что Янукович был в центре группы, которая собралась в Беларуси в начале марта и, возможно, позиционировалась для того, чтобы напасть и вернуть власть.
А вторая группа с участием бывших членов партии Януковича собралась на территории на юге Украины, которую захватили в начале войны российские войска.
Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Британии заявили о планах РФ после вторжения в Украину привести пророссийского политика к власти.
Между тем в США тоже заявили, что у них есть доказательства планов Кремля установить в Украине пророссийское правительство.
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