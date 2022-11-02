Взяли в плен в Северодонецке. Боевика "ЛНР" приговорили к 8 годам тюрьмы

В суде прокурор доказал, что в октябре 2021 года мужчина вступил в отряды "народной милиции" самопровозглашенной "ЛНР". Он стал механиком-водителем одного из мотострелковых батальонов.

"Осужденный осуществлял маневры в боевой обстановке на местности, занимался наблюдением и обменом информацией, которая использовалась представителями ЛНР для координации и ведения боевых действий против подразделений ООС", - рассказали в ОГП.

При этом 1 июня боевик был взят в плен украинскими военными в Северодонецке.

"Житель Луганской области приговорен к 8 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 УК Украины)", - говорится в сообщении.