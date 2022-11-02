Взяли в полон у Сєвєродонецьку. Бойовика "ЛНР" засудили до 8 років ув'язнення

У суді прокурор довів, що у жовтні 2021 року чоловік вступив до загонів "народної міліції" самопроголошеної "ЛНР". Він став механіком-водієм одного з мотострілкових батальйонів.

"Засуджений здійснював маневри у бойовій обстановці на місцевості, займався спостереженням та обміном інформацією, яка використовувалася представниками ЛНР для координації та ведення бойових дій проти підрозділів ООС", - розповіли в ОГП.

При цьому 1 червня бойовика було взято в полон українськими військовими у Сєвєродонецьку.

"Жителя Луганської області засуджено до 8 років позбавлення волі. Суд визнав його винним у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України та участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України)" , - йдеться у повідомленні.