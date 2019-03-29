Через вибухи у Кропивницькому оголосили підозру двом особам

Фото: вибухи у Кропивницького (persha.kr.ua)

Їм оголосили підозру в порушенні правил безпеки

За фактом масштабних вибухів у Кропивницькому на газозаправній станції двом особам оголосили підозру в порушенні правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомила прес-служба прокуратури Кіровоградської області.

Повідомляється, що зараз прокуратура готує до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідство буде наполягати на утриманні під вартою. Підозру оголосили керівнику ТОВ "Елан-Ві" та головного інженера цього підприємства.

Нагадаємо, у прокуратурі раніше повідомляли причину вибухів. Вибухи у Кропивницького на газозаправній станції сталися через порушення техніки безпеки при транспортуванні і перекачуванні газу.

Зазначимо, що у Кропивницького вчора ввечері, 27 березня, прогриміло кілька сильних вибухів. Пізніше стало відомо, що вибухнула газова заправка. Місцеві ЗМІ повідомляли, що в мікрорайоні Ковалівка немає електрики. У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. У результаті вибухів постраждали четверо людей.

РБК-Україна писало, що поліція відкрила кримінальне провадження через вибухи у Кропивницькому. Інформацію по даному факту внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою" Кримінального кодексу України.