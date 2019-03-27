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При вибухах у Кропивницького постраждали три людини

Новини » Надзвичайні події    27.03.2019 - 21:40
При вибухах у Кропивницького постраждали три людини
Фото: скріншот (facebook.com/gorobetc)

Станом на 21:00 горить чотири вантажних і близько десяти легкових автомобілів

В результаті ліквідації вибухів у Кропивницького на території автостоянки постраждали троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.

За інформацією відомства, станом на 20:55 пожежу було локалізовано. Горять п'ять вантажних і близько десяти легкових автомобілів, що перебувають на стоянці поблизу, а також дах двоповерхової будівлі, що знаходиться поруч.

До гасіння пожежі залучено 35 рятувальників, а також 9 одиниць техніки.

В результаті вибуху ємності з газом, попередньо травмовано три людини, яких госпіталізували.

Представник Нацполіції Ярослав Тракало в коментарі "Громадському" розповів, що поліція оточила місце події. Серед постраждалих, за попередньою інформацією, двоє рятувальників і один водій газовоза.

Нагадаємо, сьогодні близько 20:00 очевидці повідомили про кілька вибухів на вулиці Київській у місті Кропивницкиї. На даний момент без електропостачання знаходяться мікрорайони Ковалівка і Балашівки. У загальній складності очевидці нарахували 8 вибухів біля автостоянки.

Раніше РБК-Україна повідомляло про вибухи в столиці Швеції Стокгольмі. В результаті інциденту постраждали п'ятеро людей. Причину події поки не встановили.

 

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