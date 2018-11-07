У військовій прокуратурі назвали причину вибухів на арсеналі в Ічні

Фото: вибухи на військових складах Чернігівській області (РБК-Україна)

Військовий прокурор центрального регіону зазначив, що розмінування ще повністю не закінчено

Вибухи на складах з боєприпасами під Ічнею Чернігівської області сталися унаслідок диверсії. Про це заявив військовий прокурор центрального регіону України Григорій Рябенко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Також він зазначив, що розмінування ще повністю не закінчено.

"На даний час проведено огляд значної частини території. Розмінування ще повністю не закінчено. Для визначення розміру збитків необхідно повністю завершити попередні дії. Триває також комплексна судова експертиза. Причина вибухів також встановлена, нею є диверсійна діяльність з фізичним проникненням на технічну територію 6 арсеналу", - розказав він.

Коли буде завершено слідство Рябенко не повідомив.

"Туди виділені працівники з військової прокуратури Київського і Дарницького гарнізонів. Це дуже велика територія. Треба дослідити в комплексі все", - резюмував Рябенко.

Нагадаємо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос раніше повідомляв, що в момент початку вибухів на арсеналі №6 поблизу Ічні Чернігівської області в зоні покриття працював неідентифікований мобільний телефон, який могли використати для приведення вибухового пристрою в дію.

Також генпрокурор України Юрій Луценко заявляв, після отриманих свідчень військовослужовців у рамках розслідування причин вибухів на арсеналі боєприпасів в Ічні Чернігівської області версія службової недбалості відпала.