У Києві закрили центральну станцію метро. Шукають бомбу

У Києві повідомили про замінування центральної станції метро - "Хрещатик". Наразі ця станція та пересадка не працюють.

Про це повідомляє прес-служба КМДА .

"Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - повідомили в КМДА.

Станцію "Хрещатик" та пересадку зачинено на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.

Крім того, сьогодні в Києві повідомили про мінування Центрального вокзалу, його роботу обмежено.

Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи, повідомили в "Укрзалізниці".