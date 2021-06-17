У Києві закрили центральну станцію метро. Шукають бомбу
Фото: в Києві замінували метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві повідомили про замінування центральної станції метро - "Хрещатик". Наразі ця станція та пересадка не працюють.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Станцію "Хрещатик" та пересадку зачинено на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.
"Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - повідомили в КМДА.
Крім того, сьогодні в Києві повідомили про мінування Центрального вокзалу, його роботу обмежено.
Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи, повідомили в "Укрзалізниці".