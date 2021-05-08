Вибух біля школи в Кабулі: кількість жертв зросла до 55, 150 отримали поранення
В Афганістані зросла кількість жертв і поранених в результаті вибуху бомби біля школи для дівчаток в Кабулі. Загинуло 55 осіб, ще 150 отримали поранення різної тяжкості.
Про це пише Le Figaro.
Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Тарек Аріан повідомив журналістам про жертви в результаті вибуху.
"55 людей загинули і 150 отримали поранення", - сказав він.
Вибух стався в районі Дашт-е-Барчі, в західній частині афганської столиці, коли жителі робили покупки напередодні мусульманського свята Курбан-байрам, який знаменує собою закінчення місяця посту.
Журналісти AFP розповіли, що більшість жертв - це дівчатка-підлітки, які закінчують школу. Люди в хмарі диму і пилу шукали своїх рідних в результаті вибуху, а деякі з поранених кричали і страждали.
Місія Євросоюзу в Афганістані розкритикувала цей напад.
"Атака на учнів початкової школи і шкіл для дівчаток робить цей напад нападом на майбутнє Афганістану", - заявила місія ЄС в Twitter.
Місія США зі сприяння Афганістану також висловила "глибоку огиду" після вибуху. Почалося розслідування за фактом "теракту".
Відповідальність за теракт поки ще ніхто на себе не взяв - Талібан заперечує свою причетність.
Нагадаємо, в Кабулі вибухнула бомба біля школи для дівчаток. Спочатку повідомляли про 30 загиблих.
Раніше повідомлялося, що європейські союзники просять відстрочити виведення військ з Афганістану. Їм потрібно більше часу.