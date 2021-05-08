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Взрыв возле школы в Кабуле: число жертв возросло до 55, 150 получили ранения

Новина українською → Афганистан, Суббота 08 мая 2021 23:58
Взрыв возле школы в Кабуле: число жертв возросло до 55, 150 получили ранения Фото: в результат взрыва в Кабуле погибли 55 человек (twitter.com/MartinGenier)
Автор: Наталья Скороход

В Афганистане возросло число жертв и раненных в результате взрыва бомбы возле школы для девочек в Кабуле. Погибло 55 человек, еще 150 получили ранения разной тяжести.

Об этом пишет Le Figaro.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Тарек Ариан сообщил журналистам о жертвах в результате взрыва.

"55 человек погибли и 150 получили ранения", - сказал он.

Взрыв произошел в районе Дашт-э-Барчи, в западной части афганской столицы, когда жители делали покупки в преддверии мусульманского праздника Курбан-байрам, который знаменует собой окончание месяца поста.

Журналисты AFP рассказали, что большинство жертв - это девочки-подростки, которые заканчивают школу. Люди в облаке дыма и пыли искали своих родных в результате взрыва, а некоторые из раненых кричали и страдали.

Миссия Евросоюза в Афганистане раскритиковала это нападение.

"Атака на учеников начальной школы и школ для девочек делает это нападение нападением на будущее Афганистана", - заявила миссия ЕС в Twitter.

Миссия США по содействию Афганистану также выразила "глубокое отвращение" после взрыва. Началось расследование по факту "теракта".

Ответственность за теракт пока еще никто на себя не взял - Талибан отрицает свою причастность.

Напомним, в Кабуле взорвалась бомба возле школы для девочек. Вначале сообщали о 30 погибших.

Ранее сообщалось, что европейские союзники просят отсрочить вывод войск из Афганистана. Им нужно больше времени.

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