Взрыв возле школы в Кабуле: число жертв возросло до 55, 150 получили ранения

В Афганистане возросло число жертв и раненных в результате взрыва бомбы возле школы для девочек в Кабуле . Погибло 55 человек, еще 150 получили ранения разной тяжести.

Об этом пишет Le Figaro .

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Тарек Ариан сообщил журналистам о жертвах в результате взрыва.

"55 человек погибли и 150 получили ранения", - сказал он.

Взрыв произошел в районе Дашт-э-Барчи, в западной части афганской столицы, когда жители делали покупки в преддверии мусульманского праздника Курбан-байрам, который знаменует собой окончание месяца поста.

Журналисты AFP рассказали, что большинство жертв - это девочки-подростки, которые заканчивают школу. Люди в облаке дыма и пыли искали своих родных в результате взрыва, а некоторые из раненых кричали и страдали.

Миссия Евросоюза в Афганистане раскритиковала это нападение.

"Атака на учеников начальной школы и школ для девочек делает это нападение нападением на будущее Афганистана", - заявила миссия ЕС в Twitter.

Миссия США по содействию Афганистану также выразила "глубокое отвращение" после взрыва. Началось расследование по факту "теракта".