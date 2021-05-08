Взрыв возле школы в Кабуле: число жертв возросло до 55, 150 получили ранения
В Афганистане возросло число жертв и раненных в результате взрыва бомбы возле школы для девочек в Кабуле. Погибло 55 человек, еще 150 получили ранения разной тяжести.
Об этом пишет Le Figaro.
Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Тарек Ариан сообщил журналистам о жертвах в результате взрыва.
"55 человек погибли и 150 получили ранения", - сказал он.
Взрыв произошел в районе Дашт-э-Барчи, в западной части афганской столицы, когда жители делали покупки в преддверии мусульманского праздника Курбан-байрам, который знаменует собой окончание месяца поста.
Журналисты AFP рассказали, что большинство жертв - это девочки-подростки, которые заканчивают школу. Люди в облаке дыма и пыли искали своих родных в результате взрыва, а некоторые из раненых кричали и страдали.
Миссия Евросоюза в Афганистане раскритиковала это нападение.
"Атака на учеников начальной школы и школ для девочек делает это нападение нападением на будущее Афганистана", - заявила миссия ЕС в Twitter.
Миссия США по содействию Афганистану также выразила "глубокое отвращение" после взрыва. Началось расследование по факту "теракта".
Ответственность за теракт пока еще никто на себя не взял - Талибан отрицает свою причастность.
Напомним, в Кабуле взорвалась бомба возле школы для девочек. Вначале сообщали о 30 погибших.
Ранее сообщалось, что европейские союзники просят отсрочить вывод войск из Афганистана. Им нужно больше времени.